MSB'den, MSÜ sınavındaki 'koronavirüs' iddialarına ilişkin açıklama
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MSB'den, MSÜ sınavındaki 'koronavirüs' iddialarına ilişkin açıklama

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında bazı öğrencilere 'koronavirüs' bulaştı iddialarına ilişkin, "Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde...

MSB'den, MSÜ sınavındaki 'koronavirüs' iddialarına ilişkin açıklama
19.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:33

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında bazı öğrencilere 'koronavirüs' bulaştı iddialarına ilişkin, "Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde COVID-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, ÖSYM tarafından yapılan MSÜ sınavında bazı öğrencilere koronavirüs bulaşığı iddiasına ilişkin, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının bütün aşamalarının planlama ve icrası ÖSYM Başkanlığınca yapılmakta, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinin sınavının planlanması, icrası, personel görevlendirmesi ya da yer tahsis edilmesi gibi hususlarda herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde COVID-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir."

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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