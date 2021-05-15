MSB'den minik öğrencilere Türk bayrağı ve kitap hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB'den minik öğrencilere Türk bayrağı ve kitap hediyesi

MSB'den minik öğrencilere Türk bayrağı ve kitap hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da bulunan 108'inci Topçu Alay Komutanlığınca düzenlenen kitap bağış kampanyasında toplanan 310 adet kitap ve muhtelif kırtasiye malzemelerini Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çimen Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da bulunan 108'inci Topçu Alay Komutanlığınca düzenlenen kitap bağış kampanyasında toplanan 310 adet kitap ve muhtelif kırtasiye malzemelerini Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çimen Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van'da bulunan 108'inci Topçu Alay Komutanlığınca düzenlenen kitap bağış kampanyasında toplanan 310 adet kitap ve muhtelif kırtasiye malzemeleri Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çimen Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye edildi. Minik öğrencilerimize Türk Bayrağımız da dağıtıldı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi
'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MSB'den minik öğrencilere Türk bayrağı ve kitap hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 17:53:38. #1.15#

title