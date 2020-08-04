MSB'den milli mühimmat paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yerli ve milli mühimmatların entegrasyon ve test faaliyetlerine devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yerli ve milli mühimmatların entegrasyon ve test faaliyetlerine devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli olarak geliştirilen ve üretilen mühimmatların entegrasyon ve test faaliyetlerine 401'inci Test Filo Komutanlığında devam ediliyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA