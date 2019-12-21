MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım
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MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı.

21.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:22
MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, keskin nişancı tüfeğiyle nöbet tutan bir Mehmetçik fotoğrafına yer verildi. Fotoğrafın altında şu dizeler yer aldı:

"Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır./ Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır./ Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır./ Beklediğim, şerefimdir, özümde vatanımdır."

Kaynak: AA
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