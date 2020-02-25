MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı

25.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:45

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir video yayımladı.



Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor" notuyla bir video yayımlandı. Görüntüde sınır bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin ağır kış koşullarında yer yer 5 metreye uzanan karda ve yoğun tipide dahi görevini yerine getirdiği görülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA