MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı
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MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir video yayımladı.

25.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:45
MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı

, sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir yayımladı.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor" notuyla bir video yayımlandı. Görüntüde sınır bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin ağır kış koşullarında yer yer 5 metreye uzanan karda ve yoğun tipide dahi görevini yerine getirdiği görülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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