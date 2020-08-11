MSB'den 'Mavi Vatan' açıklaması
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MSB'den 'Mavi Vatan' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

MSB'den 'Mavi Vatan' açıklaması
11.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:29

Milli Savunma Bakanlığı, "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan videolu paylaşımda, MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerinin refakat ve koruması altında olduğu görüldü. Bakanlık, "Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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