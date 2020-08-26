MSB'den Malazgirt Zaferi paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan -1" ifadelerine yer verildi. 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt ovasında yaşanan ve zaferle sonuçlanan savaştan bilgilerin yer aldığı kısa bir klip de paylaşımda yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA