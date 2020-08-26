MSB'den Malazgirt Zaferi paylaşımı
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MSB'den Malazgirt Zaferi paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.

MSB'den Malazgirt Zaferi paylaşımı
26.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:34

Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan -1" ifadelerine yer verildi. 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt ovasında yaşanan ve zaferle sonuçlanan savaştan bilgilerin yer aldığı kısa bir klip de paylaşımda yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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