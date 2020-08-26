MSB'den Malazgirt Zaferi için video paylaşımı MSB'den Malazgirt Zaferi için video paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.

MSB'den Malazgirt Zaferi için video paylaşımı ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan -1" ifadelerine yer verildi. 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt ovasında yaşanan ve zaferle sonuçlanan savaştan bilgilerin yer aldığı kısa bir klip de paylaşımda yer aldı. Kaynak: İHA