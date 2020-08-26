MSB'den Malazgirt Zaferi için video paylaşımı
MSB'den Malazgirt Zaferi için video paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.
26.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:36
MSB'den Malazgirt Zaferi için video paylaşımı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan -1" ifadelerine yer verildi. 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt ovasında yaşanan ve zaferle sonuçlanan savaştan bilgilerin yer aldığı kısa bir klip de paylaşımda yer aldı.
Kaynak: İHA