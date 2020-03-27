MSB'den korona virüs paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç, teçhizat ve donanımların Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte edildiğini açıkladı.
27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç, teçhizat ve donanımların Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvet Komutanlıklarımızın envanterinde bulunan askeri araç, teçhizat ve donanımlarımız, Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor. Korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA