MSB'den Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşımı
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MSB'den Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşımı

MSB'den Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşıldı. Tarihi fotoğrafların yer aldığı paylaşımda, "1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar. Şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Utku Şimşek/İHA)

MSB'den Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşımı
MSB'den Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşımı
MSB'den Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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