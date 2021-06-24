MSB'den Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar paylaşıldı. Tarihi fotoğrafların yer aldığı paylaşımda, "1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihi fotoğraflar. Şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı