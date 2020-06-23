MSB'den komando paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı.
23.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:45
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların arazi şartlarında dinlenme, nöbet tutma ve intikal etme görüntülerini paylaştı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA