MSB'den KKTC'deki yangına müdahale için araç gereç ve personel desteği
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MSB'den KKTC'deki yangına müdahale için araç gereç ve personel desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC Alayköy'de ağaçlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için araç gereç ve personel desteğinin sağlandığını, yoğun çalışmayla yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

MSB'den KKTC'deki yangına müdahale için araç gereç ve personel desteği
14.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC Alayköy'de ağaçlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için araç gereç ve personel desteğinin sağlandığını, yoğun çalışmayla yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Alayköy'deki yangının söndürülmesi faaliyetlerine mülki makamlar ile koordineli araç gereç ve personel desteği sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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