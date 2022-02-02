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MSB'den "Kış Kartalı Harekatı" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB'den "Kış Kartalı Harekatı" paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine icra edilen 'Kış Kartalı Hava Harekatı'nın başlama anının görüntüsünü paylaştı.

MSB'den "Kış Kartalı Harekatı" paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine icra edilen 'Kış Kartalı Hava Harekatı'nın başlama anının görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı icra edilen Kış Kartalı Harekatı'nın başlama anının görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan "Kış Kartalı Harekatı" dün akşam bu saatlerde böyle başladı" ifadelerine yer verildi.

MSB'den Kış Kartalı Harekatı paylaşımı

MSB'den Kış Kartalı Harekatı paylaşımı

MSB'den Kış Kartalı Harekatı paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Harekatı, Irak, İcra, 3. Sayfa, Haber

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