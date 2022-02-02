MSB'den "Kış Kartalı Harekatı" Paylaşımı - Haberler
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MSB'den "Kış Kartalı Harekatı" Paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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MSB'den "Kış Kartalı Harekatı" PaylaşımıMSB: "İcra edilen Kış Kartalı Harekatı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır.

MSB'den "Kış Kartalı Harekatı" Paylaşımı

MSB: "İcra edilen Kış Kartalı Harekatı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir."

İhlas Haber Ajansı - Genel

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