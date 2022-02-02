MSB'den 'Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin görüntü

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntünün açıklamasında, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı" denildi. Görüntüde ise jetler ile pilotların uçuş öncesinde hangar ve pistteki hazırlıkları yer aldı.

Görüntü dökümü:

- Jetlerden görüntü

- Uçağın kalkışı

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel