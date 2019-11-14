MSB'den kınama

14.11.2019 19:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:18

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz."

Kaynak: AA