MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü paylaşımı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünü kutladı.

MSB'den yapılan açıklamada, harekatın 47'nci yıl dönümünü kutlarken, harekata ait bir de video yayımlandı.

Videoda, Rumların katliamı, işkence ve yağması sonrası Türk askerinin düzenlediği Barış Harekatı'na ilişkin zafer görüntüleri yer aldı.

Açıklamada "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Derya Uluğ Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Diego Burak Elmas Emre Belözoğlu Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü paylaşımı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:10:17. #1.15#

title