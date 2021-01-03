MSB'den Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' paylaşımı
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MSB'den Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' paylaşımı

03.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:33
MSB'den Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri'nin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri'nin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Kars Sarıkamış'ta konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığımız tarafından 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' başarı ile icra edildi" denildi.


MSB'den Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' paylaşımı
MSB'den Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' paylaşımı
MSB'den Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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