MSB'den Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere köprü desteği
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MSB'den Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere köprü desteği

MSB'den Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere köprü desteği
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Karadeniz'deki sel nedeniyle bölgeye 2 Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) ve bir Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK) gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Karadeniz'deki sel nedeniyle bölgeye 2 Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) ve bir Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK) gönderildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle bölgeye 2 ZAAK, bir HASK görevlendirildi." bilgisi verildi.

Köprü uzunluğu 40 metre olan HASK'ın paletli yük taşıma kapasitesinin 70 ton, tekerlekli yük taşıma kapasitesinin ise 96 ton olduğu öğrenildi.

4 metre genişliğe sahip ZAAK'ın ise yük taşıma kapasitesinin 70 ton olduğu kaydedildi.

MSB'den Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere köprü desteği
MSB'den Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere köprü desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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