MSB'den Karabağ zaferi paylaşımı
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MSB'den Karabağ zaferi paylaşımı

10.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:01

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da bugün yapılacak olan Karabağ zaferi kutlamaları dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da bugün yapılacak olan Karabağ zaferi kutlamaları dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan kahraman ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

(Hasan Özkan/İHA)

MSB'den Karabağ zaferi paylaşımı
MSB'den Karabağ zaferi paylaşımı
MSB'den Karabağ zaferi paylaşımı
MSB'den Karabağ zaferi paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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