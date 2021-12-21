MSB'den 'Kanlı Noel' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kıbrıs tarihine 'Kanlı Noel' olarak geçen 21 Aralık saldırılarında şehit olan 364 Kıbrıs Türkü için anma mesajı yayımladı.

Bakanlık Twitter hesabından, Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te Rum EOKA terör örgütü militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen katliamın 58'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Mesajda, "Kanlı Noel'in yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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