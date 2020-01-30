MSB'den "İşteBuBayrak" etiketiyle paylaşım
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MSB'den "İşteBuBayrak" etiketiyle paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

30.01.2020 22:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:53
MSB'den

Milli Savunma Bakanlığı, Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından "İşteBuBayrak" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Gaziantep Çıldıroba Üs Bölgesi, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Trabzon TCG Yavuz Fırkateyni ziyaretlerine ilişkin görüntüleri ile halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın burada verdiği konserlerde "İşte bu bayrak" adlı şarkıyı seslendirdiği videoya da yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: MSB'den "İşteBuBayrak" etiketiyle paylaşım
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