MSB'den İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım
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MSB'den İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım

MSB'den İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle alakalı bir paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle alakalı bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle alakalı bir paylaşım yapan MSB; paylaşımında, "Karadan gemileri yürüterek şanlı tarihimize unutulmayacak kutlu bir zafer ekleyen, çağ açıp çağ kapatarak tarihin seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve tüm şanlı ecdadımızı İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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