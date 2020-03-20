MSB'den İGAB'da birliklerin çekilmelerine ilişkin haberlere yalanlama
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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, 3. Sayfa

MSB'den İGAB'da birliklerin çekilmelerine ilişkin haberlere yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) birliklerin çekildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

20.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:27
MSB'den İGAB'da birliklerin çekilmelerine ilişkin haberlere yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) birliklerin çekildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Mart'tan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde başlayan ateşkes ilanının planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürdüğünü, bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Moskova Mutabakatı çerçevesinde ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetlerin tam bir kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Moskova Mutabakatı çerçevesinde ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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