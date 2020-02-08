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MSB'den İdlib'deki Türk gözlem noktalarının güvenliğine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir" açıklamasını yaptı.

08.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:45
MSB'den İdlib'deki Türk gözlem noktalarının güvenliğine ilişkin açıklama

, "İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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