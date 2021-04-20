Son dakika haberleri... MSB'den hudutlarda yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... MSB'den hudutlarda yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında açıklama

Son dakika haberleri... MSB'den hudutlarda yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından, ülke güvenliğini sağlanmak ve korumak amacıyla hudut hatlarında etkili ve özverili çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, ülke güvenliğini sağlanmak ve korumak amacıyla hudut hatlarında etkili ve özverili çalışmalar devam ediyor. Bakanlıkça bu çalışmalarda son zamanlarda gerçekleştirilen bazı operasyonlar ve faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, güvenliği için yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında verilen bilgilere göre, 16 Nisan tarihinde Suriye sınırında 485, İran sınırında 9, Ermenistan sınırında 9 ve Yunanistan sınırında 114 şahıs yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Ayrıca, 1 Ocak-18 Nisan tarihleri arasında 24 bin 56 yasa dışı hudut geçişine müdahale edilirken, bu müdahaleler sonucu 49 bin 403 düzensiz göçmen yakalandı, 113 bin 768 düzensiz göçmenin de yasa dışı geçişi engellendi. Hudutlarda yakalanan 103 terörist de yine Mehmetçik tarafından kolluk kuvvetlerine teslim edilirken, yakalanan teröristlerden 48'i PKK/YPG'li, 32'si FETÖ'cü, 14'ü DEAŞ'lı ve 9'u HTŞ'li olarak kayıtlara geçti.

Hudutlara örülen güvenlik duvarlarıyla ilgili olarak, Suriye sınırına 892 kilometrelik duvar örüldü. Projenin yüzde 98'i tamamlanarak geriye sadece 18,9 kilometrelik bölüm kaldı. İran sınırına da 147,4 kilometre duvar örülürken, geriye kalan 96 kilometrelik bölümün tamamlama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Irak sınır hattında da yine aynı şekilde 35 kilometrelik duvar örülecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diplomatik kriz yaşayan İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı iddiası
Diplomatik kriz yaşayan İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Nikos Dendias Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Muslera Arda Turan Cenk Tosun Bülent Uygun Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... MSB'den hudutlarda yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:39:21. #1.15#

title