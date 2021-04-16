MSB'den hızlandırılmış helikopter kokpiti görüntüleri
MSB'den hızlandırılmış helikopter kokpiti görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bağlısı helikopter pilotlarının kokpitten çektiği görev uçuşu görüntülerini paylaştı.
MSB'den hızlandırılmış helikopter kokpiti görüntüleri
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bağlısı helikopter pilotlarının kokpitten çektiği görev uçuşu görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, "Vatan aşkıyla çarpar kalbim; yaz, kış, dört mevsim... Kahraman pilotlarımızın helikopter kokpitinden çektiği görev uçuşu..." notuyla paylaşılan video da, yağmurda karda görev uçuşu yapan helikopterlerin hızlandırılmış çekimi yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN