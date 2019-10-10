MSB'den "hedef tespiti" paylaşımı

10.10.2019 13:20

Barış Pınarı Harekatı'nda ateş altına alınan hedefler hassasiyetle tespit ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekatta ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.

"MSB", "TSK" ve "Barış Pınarı Harekatı" etiketleriyle yapılan paylaşımda insansız hava aracıyla çekilen fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: AA