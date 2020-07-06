MSB'den, 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı MSB'den, 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki tanker uçakların havada sağladığı yakıt ikmali ile Türk hava gücünün arttığına dikkat çekti.

MSB'den, 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki tanker uçakların havada sağladığı yakıt ikmali ile Türk hava gücünün arttığına dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor denildi. Paylaşılan görüntüde ise, tanker uçağın havada muharip uçağa sağladığı yakıt ikmal desteği yer aldı.

ANKARA, (DHA)

Kaynak: DHA