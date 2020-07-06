MSB'den Gelibolu Yarımadası'ndaki yangına ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA