MSB'den Gelibolu Yarımadası'ndaki yangına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını açıkladı.
06.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:50
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA