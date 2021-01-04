MSB'den geçen yıl Hafter saldırısında şehit düşen Libyalı askeri öğrenciler için anma mesajı Açıklaması
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MSB'den geçen yıl Hafter saldırısında şehit düşen Libyalı askeri öğrenciler için anma mesajı Açıklaması

04.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:08
MSB'den geçen yıl Hafter saldırısında şehit düşen Libyalı askeri öğrenciler için anma mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin geçen yıl düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 30 Libyalı askeri öğrenci için anma mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin geçen yıl düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 30 Libyalı askeri öğrenci için anma mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen yıl bugün, saat 21.07'de katil Hafter'e ait bir SİHA, Trablus'taki Harp Okuluna yeni katılan ve tören yürüyüşü hazırlıkları yapan öğrencilere füze atmış, 30 Libyalı askeri öğrenci şehit olmuş, 33 öğrenci de yaralanmıştı. Tüm dünyanın kanını donduran insanlık dışı saldırıda şehit düşen Libyalı öğrencileri rahmetle anıyoruz. Şehit kanları ile sulanan bu mekanda artık TSK'nın desteğiyle Libya Ordusunu modern ordular seviyesine taşıyacak çalışmalar yapılıyor."

Paylaşımda, saldırıda hayatını kaybeden askeri öğrencilerin fotoğrafları da yer aldı.

Libya'nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin 4 Ocak 2020'de başkent Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesindeki askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda, 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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