MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yılı açıklaması Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ'lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan