MSB'den, 'Fatih' paylaşımı
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MSB'den, 'Fatih' paylaşımı

17.10.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:12
MSB'den, 'Fatih' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz" açıklaması yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Selam olsun Karadeniz'in Fatihi'ne. Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun" denildi. Paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verildi.

 


MSB'den, 'Fatih' paylaşımı
MSB'den, 'Fatih' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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