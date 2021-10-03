MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme (2)
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması MSB: Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması MSB: Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor