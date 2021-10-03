MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme (1) - Haberler
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MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme (1)

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması -MSB: İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması

-MSB: İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi.

-MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme (1)

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme (1)

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme (1)

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme (1)
AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme (1) - Haberler
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