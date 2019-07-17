MSB'den Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine kınama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıyı kınadı. Mesajda, "Erbil'de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA