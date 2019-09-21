MSB'den ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama

MSB'den ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama

Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, 23 Eylül'de duyurulacak.

21.09.2019 14:56
MSB'den ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama

Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, 23 Eylül'de duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu aylarda silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de "e-Devlet"ten ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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