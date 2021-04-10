MSB'den duygulandıran paylaşım
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MSB'den duygulandıran paylaşım

İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

MSB'den duygulandıran paylaşım Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan "Mehmetçikleri selamlıyoruz" paylaşımı yoğun ilgili gördü.

MSB'den duygulandıran paylaşım

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan "Mehmetçikleri selamlıyoruz" paylaşımı yoğun ilgili gördü.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mücadele, mücadele, mücadele! Bu yüce devlet için, Bu asil millet için,Bu şanlı sancak için, karada, denizde ve havada korkusuzca ve kahramanca mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz" denildi.

MSB'den duygulandıran paylaşım
MSB'den duygulandıran paylaşım
MSB'den duygulandıran paylaşım
MSB'den duygulandıran paylaşım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN

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