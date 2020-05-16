MSB'den duygulandıran Engeller Haftası klibi MSB'den duygulandıran Engeller Haftası klibi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin temsili askerlik yapmalarına vurgu yapılan bir klip paylaştı.

MSB'den duygulandıran Engeller Haftası klibi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin temsili askerlik yapmalarına vurgu yapılan bir klip paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı. COVID19 salgını geçtikten sonra sizleri temsili askerlik hizmetinizi yapmak üzere davet edeceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız" ifadesine yer verildi. Kaynak: İHA