MSB'den duygulandıran Engeller Haftası klibi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin temsili askerlik yapmalarına vurgu yapılan bir klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin temsili askerlik yapmalarına vurgu yapılan bir klip paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı. Covid D19 salgını geçtikten sonra sizleri temsili askerlik hizmetinizi yapmak üzere davet edeceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız" ifadesine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA