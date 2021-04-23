MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı
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MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | Güncel

MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı Milli Savunma Bakanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden Mehmetçiğin çocuklara gösterdiği ilgi ve alakayı içeren bir video paylaştı.

MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden Mehmetçiğin çocuklara gösterdiği ilgi ve alakayı içeren bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisin açılışının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video paylaşıldı. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 23 Nisan Kutlu olsun" notunun yer aldığı paylaşımda, Mehmetçiğin çocuklara gösterdiği ilgi, alakaya dair görüntüler yer aldı.

MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı
MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı
MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı
MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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