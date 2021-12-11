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MSB'den 'cinsel hayat' yönetmeliğine düzenleme

MSB'den 'cinsel hayat' yönetmeliğine düzenleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), subay ve astsubay adaylarının 'cinsel hayat'larıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), subay ve astsubay adaylarının 'cinsel hayat'larıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

MSB tarafından, 'Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayınlandı.

Önceden 'Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak' ifadesinin yer aldığı madde ikiye ayrıldı. Maddenin yeni halinde şu ifadeler yer aldı:

"Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.

Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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