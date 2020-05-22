MSB'den celp işlemlerine ilişkin açıklama
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MSB'den celp işlemlerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran'dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı.

MSB'den celp işlemlerine ilişkin açıklama
22.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:25

Milli Savunma Bakanlığı, terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran'dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. Sevke tabi yükümlülüklerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesine 19 Mayıs gece yarısı sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Son olay ile birlikte Barış Pınarı bölgesinde son bir ay içerisinde 66 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir. Bu kapsamda PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılmaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlatılmış, tesislerin yeniden kullanılır hale getirilmesi için büyük çaba harcanmış ve Kasım 2019'da Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlanmıştır. Ancak Barış Pınarı bölgesinin güneyinde bulunan ve terör örgütü PKK/YPG kontrolünde olan Tişrin Hidroelektrik Santrali'nden sağlanan elektriğin terör örgütü tarafından kasıtlı olarak kesilmesi ve yetersiz gönderilmesi nedeniyle elektrik enerjisine ihtiyaç duyan su tesisleri yeterli seviyede çalıştırılamamıştır. Sık sık kesilen ve zaten yetersiz olan elektrik, başta Allouk Su Tesisi olmak üzere Resulayn ve Tel-Abyad'taki su kuyularının tam kapasite ile çalışmasını engellemiş, bölgede su sorunu yaşanmasına neden olmuş, kış koşullarında elektriksiz ve susuz yaşam, bölge halkına çok büyük sıkıntı ve zorluklar yaşatmıştır. Unsurlarımızın yoğun çabası ve RF ile kurulan temaslar sonucu 1 Nisan 2020'den itibaren bölgenin ihtiyacı olan 70 megawattlık elektrik ihtiyacının sadece 10 megawatlık kısmının temini sağlanmış ve gerek Tel-Abyad, gerekse Resulayn elektrik hatları ve trafo merkezlerinin büyük bir kısmı onarılmıştır. PKK/YPG terör örgütünün baskısı nedeniyle yetersiz olan ve sık sık kesilen elektriğe rağmen alınan ilave tedbirlerle Allouk Su Tesisleri'nden istifade eden Tel Tamir ve Haseke'de yaşayan insanların temiz su ihtiyacı Mart ayından itibaren karşılanmıştır. Sonuç olarak Covid-19 virüsünün oluşturduğu gündemden faydalanmak isteyen terör örgütü PKK/YPG'nin Haseke bölgesine giden suyun Türkiye tarafından kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Terörle mücadele harekatının yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam ettiği belirtilirken, 1 Ocak'tan bu yana bütün operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 445 olduğu kaydedildi. Ayrıca son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik olarak yurt içinde toplam 24 orta çaplı, 2 büyük çaplı operasyon icra edildiği belirtilerek, operasyonlarda son bir ay içerisinde 104 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik olarak hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ay içerisinde 110 bin paket sigara, 72 kilogram uyuşturucu, 98 bin adet uyuşturucu hap ile 10 adet piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Ayrıca son bir ay içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 533 şahıs yakalanmış, 10 bin 298 şahıs hududu geçmeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 2 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanmış, 8 PKK/PYD-YPG TÖ mensubu ise teslim olmuştur. Libya ile ilgili olarak daha önce de ifade edildiği üzere amacımız Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde istisnasız tüm Libya vatandaşlarını kapsayan, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini sağlamış, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Libya'nın oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından BM'in tanıdığı Libya halkının meşru temsilcisi UMH'ne, U/A hukuka uygun olarak imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri eğitim ve danışmanlık desteği verilmeye devam edilmektedir."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran'dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlamasının planlandığı, sevke tabi yükümlülüklerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 28 Mayıs tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacağı ifade edildi. Ayrıca yükümlülerin sevk tarihinden 4 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları, müteakiben yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptırmalarının önem arz ettiği kaydedildi. Covid-19 salgını nedeniyle bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılacağı, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacağı da belirtildi.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA

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