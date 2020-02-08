MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı
Haberler » Güncel » MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı - Haber

MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.

08.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:32
MSB'den

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşıldı.

Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin zor iklim ve coğrafya koşularında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.

Videoda, "Ne fırtına ne kar ne kış bizi yolumuzdan döndüremez." ifadeleri kullanılıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler