MSB'den, 'Bingöl' paylaşımı MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından Bingöl'deki depreme ilişkin yapılan paylaşımda, şehit olan güvenlik korucusu için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunuldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından Bingöl'deki depreme ilişkin yapılan paylaşımda, şehit olan güvenlik korucusu için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunuldu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde şehit düşen Korucu kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm Bingöllü hemşehrilerimize geçmiş olsun." denildi.

Kaynak: DHA