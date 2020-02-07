MSB'den 'bayrak' paylaşımı
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MSB'den 'bayrak' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kar yağışı altında Türk bayrağının gölgesi altında nöbet tutan askerin fotoğrafını, "Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaştı.

07.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:21
MSB'den 'bayrak' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kar yağışı altında Türk bayrağının gölgesi altında nöbet tutan askerin fotoğrafını, "Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaştı.

, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, yoğun kış şartları altında elinde silahla nöbet tutan askerin fotoğrafını paylaştı. Gönderde sis bulutları arasındaki Türk bayrağının önünde nöbet tutan askerin fotoğrafı, "Evet, belki hava soğuk, toprak soğuk, silah soğuk üşütür kimimizi. Olsun! Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaşıldı.


Kaynak: DHA
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