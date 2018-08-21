Msb'den Basın Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulunda bazı yapılanmaların olduğu iddia edilen açıklamaları reddetti.



Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında çıkan, Kara Harp Okulunda bazı yapılanmaların olduğuna ilişkin iddiaları yaptığı açıklamayla yalanladı.



Bakanlığın resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, "Özel bir televizyon kanalında, 19 Ağustos 2018 tarihinde Kara Harp Okulunda birtakım yapılanmaların olduğuna dair gerçek dışı ve mesnetsiz bazı iddialarda bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.

Kara Harp Okulunda görev yapan tüm personel ile Harbiyelilerin ibadet etme ihtiyacını karşılamak maksadıyla, eskiden olduğu gibi bugün de okul bünyesinde cami ve mescitlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu ibadethanelerde imamlık ve müezzinlik vazifeleri vatani görevlerini er olarak yapan personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, imamlık, müezzinlik veya benzeri bir konuda Harbiyeliler arasında tartışma yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Birbirlerine silah arkadaşlığı, vatan ve bayrak sevgisiyle bağlı subay adayları yetiştiren Harp Okullarımız ilim ve irfan yuvaları olarak görevlerine devam etmektedir."