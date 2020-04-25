MSB'den Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lılara ilişkin açıklama Açıklaması
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Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Haber

MSB'den Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lılara ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

25.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:00
MSB'den Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lılara ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, Barış Pınarı Bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 28 kilometre güney doğusundaki unsurlara yönelik olarak, 25 Nisan gecesi iki farklı noktadan eş zamanlı sızma girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 20-25 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmiş, derhal tüm birlikler alarm durumuna geçirilmiş ve harekat merkezleri bilgilendirilmiştir. PKK/YPG'li teröristlerin mevzilerimize doğru sızma girişimine başlamaları üzerine meşru müdafaa kapsamında bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçma istikametleri ateş altına alınmıştır. İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 7 teröristin yaralandığı tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat yoktur."

Açıklamada, bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ile insani yardım ve destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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