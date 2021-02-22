MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım
22.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:02
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bulunan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bulunan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman Mehmetçiğimiz, terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesine ülkemizin yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bölgede yer alan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve 6 Suriye vatandaşına tekerlekli sandalye yardımı yapıldı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan